La victime d’une main aux fesses se rebelle et le gifle : l’agresseur maîtrisé par les passants Un homme de 33 ans qui s’est livré à des attouchements sur une usagère du métro de Toulouse a pris une bonne gifle avant d’être remis à la police par les témoins.

Il est déjà connu pour des agressions sexuelles du même genre. Mercredi vers 20 heures, un homme de 33 ans qui empruntait un escalator du métro du côté de la gare Matabiau de Toulouse n’a rien trouvé de mieux que de mettre la main aux fesses de l’usagère qui le précédait, relaie Tribune



La victime, âgée de 29 ans, a promptement riposté. Elle lui a retourné une belle gifle et s’est mise à le houspiller en hurlant. Les cris de la jeune femme ont attiré l’attention des passants.



Certains d’entre eux ont décidé d’intervenir. Ils ont rattrapé l’agresseur qui s’enfuyait et l’ont remis à des agents de la police ferroviaire. Le suspect, qui a en partie reconnu l’agression, était toujours en garde à vue au commissariat ce jeudi. La jeune femme a déposé plainte.



