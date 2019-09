La ville de Guédiawaye lourdement condamnée

Traduite en justice par la société Ndémème Informatique Divers, la ville de Guédiawaye a été condamnée hier mercredi 4 septembre, par la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar. Le président Alioune Ndiaye a condamné la ville dirigée par le maire Aliou Sall, non moins frère du Chef de l'Etat, à payer à la partie civile, la somme de 6.863.000 FCFA, outre la somme de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Ndémène Informatique Divers a été assisté par Me Henri Gomis. Quant à la ville de Guédiawaye, elle avait commis le bouillonnant Me Baboucar Cissé pour la défense de ses intérêts.