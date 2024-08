La ville de Touba ”fin prête” pour accueillir la Journée nationale de l’arbre

La ville de Touba est “fin prête” en vue de la journée nationale de l’arbre, qu’elle doit accueillir ce dimanche, a assuré, vendredi, le lieutenant-colonel Modou Diouf, chef de la division reboisement et conservation des eaux et des sols à la Direction des eaux et forêts.



‘’Effectivement, Touba est fin prête, parce que l’ensemble des acteurs qui doivent accompagner la ville sont présents. Que ça soit l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), ou le service forestier qui a fourni plus de 5.000 plants’’, a-t-il dit lors d’un entretien accordé à l’APS.



Il a déclaré que ‘’la Grande Muraille verte et d’autres disciples ne lésinent vraiment pas sur les moyens à apporter pour soutenir la ville de Touba’’.



Il annonce qu’une centaine d’arbres seront plantés sur les principaux axes de Touba, dimanche, lors de la journée nationale de l’arbre. ‘’A l’occasion de cette journée, des plants fruitiers dont le manguier seront offerts aux populations de la ville de Touba’’, a-t-il informé.



La 41ème édition de la journée nationale de l’arbre est placée sous le thème : “Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique”.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra dimanche à Touba, pour la cérémonie officielle de la journée nationale de l’arbre. Cette journée marque également le démarrage de la campagne nationale de reboisement, qui se poursuivra jusqu’ à la fin de la saison des pluies.



Aps