La voix de Pikine : Les habitants exposent leurs priorités au nouveau gouvernement Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 06:03 | | 0 commentaire(s)| Alors que le Sénégal accueille son nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, la population de Pikine a saisi l'occasion pour adresser un message clair au nouveau gouvernement : l'urgence d'agir sur les défis pressants qui affligent leurs quartiers. Parmi ces défis, les routes impraticables se dressent en première ligne. Les habitants de Pikine dénoncent l'état déplorable de nombreuses voies de circulation. Mais, les préoccupations ne s'arrêtent pas là. L'assainissement demeure un problème criant. De plus, l'emploi des jeunes reste une priorité absolue.

Les jeunes de la commune réclament des opportunités d'emploi et des programmes de formation, pour assurer leur avenir. Les patriotes ont uni leurs forces, ce lundi 1 avril 2024, pour rendre leur localité propre. Une journée de nettoyage a été organisée avec enthousiasme, symbolisant leur engagement envers un Sénégal plus propre et plus prospère.



À travers cette mobilisation citoyenne, la population de Pikine envoie un message fort au nouveau gouvernement : ils sont prêts à travailler de concert avec le nouveau pouvoir, pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.





Accueil Envoyer à un ami Partager