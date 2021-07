«Label sanitaire vaccin» pour les bars et restaurants à Nice, bientôt un pass sanitaire pour leurs clients? Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|





Source : L’initiative d’un «label sanitaire vaccin» pour les entreprises niçoises a été positivement accueillie par les commerçants et la population, selon BFM TV. Une incitation locale à la vaccination de plus sur fond de préoccupations de la propagation du variant Delta.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021070610458398...

