Labgar : Pathé Demba Sy, 49 ans retrouvé pendu Les habitants de Labgar, une localité située à 70 km au nord-est de Linguère sont sous le choc. En effet, le corps sans vie du père de famille Abdoulaye Demba Pathé Sy a été retrouvé hier vendredi 08 novembre vers 23 heures, pendu à un arbre avec une corde autour du cou.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Le drame s’est produit à quelques encablures du village. Selon une source sécuritaire, le défunt qui était âgé de 49 ans, s’est levé au milieu de la nuit pour sortir de la maison familiale. Il s’est alors servi d’une corde pour commettre l’irréparable. C’est vers 22 heures que son épouse et les autres membres de la famille ont remarqué son absence du domicile conjugal. Les recherches ont vite porté leurs fruits, puisque son corps sera retrouvé pendu à un arbre non loin de la maison familiale

Le mobile du suicide reste pour le moment inconnu. Avisés, les éléments du commandant Abiboulaye Massar Diop du centre d’incendie et de secours de Linguère, accompagnés du Commandant de Brigade de la gendarmerie de Dodji et du personnel soignant du poste de santé de Labgar, se sont rendus sur les lieux du drame.

Après constat, le corps sans vie d'Abdoulaye Demba Pathé Sy a été acheminé à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Le défunt laisse derrière lui une épouse et des enfants. La gendarmerie de Dodji a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles du suicide.

Souce seneweb



