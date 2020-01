Lac Tchad: Six militaires tués dans une attaque de Boko Haram

Les violences s’intensifient dans la région du lac Tchad. Six soldats tchadiens ont été tués, lundi 27 janvier, dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram autour de l’île de Tetewa. «Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons six morts et dix blessés», a rapporté à l’Agence France-Presse (AFP) le général Taher Erda, chef d’état-major des armées.



«Nos forces étaient à la recherche d’éléments de Boko Haram quand ils sont tombés dans une embuscade aux alentours de Mandrari, un endroit truffé de hautes herbes», a précisé à l’AFP une autorité locale, qui a souhaité garder l’anonymat.