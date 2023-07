Lac rose: La vie morose d'un patrimoine qui perd ses couleurs et son identité Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juillet 2023 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| Le Lac rose, autrefois, un site attractif de par sa couleur rose. Beaucoup de touristes convergent vers cette zone pour visiter ce Lac qui perd aujourd’hui, son identité. Après l’historique fait de ce Lac, des sachants accusent les autorités en gestion des inondations d’avoir contribué à la situation dégradante de site. L’exploitation du sel qui permettait aux populations des localités environnantes n’est plus une réalité. Presque, personne n’est plus sur les lieux pour une exploitation économique du sel. Les activités commerciales des hôtelssont au ralenti. Et même, les vendeurs d’art et autres activités parallèles n’ont plus de rentabilité. Une situation déplorable...



