Lagane 2023: La Générosité de Samuel Sarr Illumine la Récolte Annuelle des Champs de Maïs de Serigne Cheikh Saliou Mbacké

Plus de deux mille personnes se sont rassemblées à Lagane pour participer à la traditionnelle récolte des champs de maïs du guide religieux Serigne Cheikh Saliou Mbacke. Le président Samuel Sarr, fidèle talibé, a une fois de plus démontré son engagement physique et financier pour assurer le succès de l'événement et le bien-être des fidèles. Cette récolte, dédiée aux talibés des "Daaras" du regretté Serigne Saliou, représente pour lui un acte de dévotion envers sa confrérie mouride et une réponse à l'appel de son marabout défunt.

Plus de deux mille fidèles se sont réunis à Lagane, répondant à l'appel annuel de Serigne Cheikh Saliou Mbacke pour la récolte des champs de maïs, un événement empreint de ferveur religieuse et de générosité. À la tête de cette mobilisation, le président Samuel Sarr, fidèle parmi les fidèles, a une nouvelle fois démontré son dévouement sans faille envers sa confrérie mouride.



Pour Samuel Sarr, cette récolte revêt une signification profonde. Elle représente non seulement un acte de travail au service de la confrérie en tant que talibé, mais aussi une réponse sincère à l'appel de son regretté marabout, feu Serigne Saliou Mbacke. Les champs de maïs, s'étendant sur plusieurs hectares, sont destinés à subvenir aux besoins des talibés vivant dans les "Daaras" du guide religieux.



Chaque année, Samuel Sarr mobilise d'importants moyens, tant physiques que financiers, pour garantir le succès de cette récolte et assurer le bien-être des fidèles. Il voit en cette journée un hommage à la mémoire de Serigne Saliou Mbacke, attribuant à son marabout défunt une part prépondérante dans son propre succès et sa renommée. "Si je suis ce que je suis et que tout le monde parle de moi, c'est grâce à Serigne Saliou Mbacké", a déclaré Samuel Sarr avec gratitude.



L'événement a été marqué par des moments fraternels entre le philanthrope mouride et les jeunes talibés. Traditionnellement, ces derniers attendent avec impatience cette journée pour recevoir un billet d'argent, offert généreusement par Samuel Sarr. La distribution massive de fonds aux talibés des "Daaras" de Serigne Cheikh Saliou Mbacké de Lagane crée une atmosphère de bonheur et de joie parmi les bénéficiaires.



"En venant ici, c'est le bonheur et la joie qui m'animent, car je sais que je vais rencontrer mes frères talibés. J'ai visité de nombreuses grandes villes du monde, mais c'est ici, à Lagane, que je me sens à l'aise pour me reposer aux côtés de ces enfants qui sont mes amis", confie le milliardaire Samuel Sarr.



Les jeunes talibés, comblés de joie, n'ont pas manqué de formuler des prières sincères en reconnaissance des bienfaits et des réalisations du philanthrope mouride dans les "Daaras". Ainsi, la récolte annuelle devient bien plus qu'une simple activité agricole, elle se transforme en une célébration de la générosité, de la foi et de la fraternité au sein de la confrérie mouride à Lagane.









