Lagane 2024 : Samuel SARR absent, son fils aîné Saliou SARR assure la relève Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2024 à 13:07 | | 0 commentaire(s)| En l'absence de Samuel Sarr, c'est son fils aîné, Saliou Sarr, qui a pris les rênes lors d'un rassemblement de grande importance à Lagane en 2024. Dans un moment marqué par la communion avec les talibés et les sympathisants, Saliou a montré une maturité et un leadership remarquables, rassurant ainsi sur la continuité des engagements familiaux.



Durant cette rencontre empreinte de ferveur, Saliou Sarr a sollicité des prières en faveur de son père, Samuel Sarr. Il a appelé à l’union et à la solidarité pour que ce dernier puisse rapidement sortir de sa situation actuelle, sans en préciser davantage. Ce geste a ému les participants, soulignant les valeurs de respect et de loyauté familiale qui sont chères à la famille Sarr.



Ce rassemblement a également été l’occasion pour les talibés et les sympathisants de renouveler leur soutien, non seulement à Samuel Sarr, mais aussi à son fils, perçu comme un digne successeur. Saliou Sarr s’affirme progressivement comme une figure incontournable, promettant de poursuivre les idéaux et les aspirations portés par son père.



L’événement marque un tournant pour la famille Sarr et ses proches, avec une transition symbolique qui annonce une relève déterminée et engagée.









