Lamantin Beach: Les femmes casquent 900.000 F CFA et sensibilisent sur le dialogue islamo-chrétien Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mars 2022 à 05:36 | | 0 commentaire(s)| Pour commémorer la journée du 08 mars les femmes du Lamantin Beach ont organisé une distribution de denrées aux plus nécessiteux. Ainsi une enveloppe de 900.000 francs à été décaissée pour acheter du riz, du savon et du sucre. Elles ont ensuite tenu une conférence portant sur le dialogue islamo chrétien afin de permettre, selon Madame Diouf, la Directrice des Ressources humaines, aux femmes de mieux comprendre leur rôle dans leurs foyers.



