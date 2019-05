Lamine Ba dément Me Sall : « Wade a les moyens de vivre » Le secrétaire général de Rewmi n’est pas convaincu par les déclarations du nouveau porte-parole du Pds, Me El Hadji Amadou Sall, qui avait soutenu que l’ancien chef de l’Etat aurait des difficultés financières au point de ne pouvoir finir les travaux de sa maison du Point E.

« Je suis sûr que Wade a les moyens de vivre », a déclaré l’ex ministre de l’Environnement du Pape du Sopi, dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, aujourd’hui. Lamine Ba a dit ne pas partager, non plus, la proposition de l’ancien ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, qui avait proposé des salaires de 75 millions aux anciens chefs de l’Etat. « Quand on voit des sénégalais qui peinent déjà à avoir les deux repas, proposer aux anciens chefs de l’Etat une rémunération à hauteur de 75 millions de francs, c’est un peu trop », a-t-il dit.

