Lamine Bara Gaye, responsable APR sur la candidature de Amadou Ba « Notre ennemi redoutable, c’est ce bastion de responsables frustrés dormant »

Le rêve du Président de la République, Macky Sall de voir la coalition Benno bokk yakaar conserver le pouvoir jusqu’à l’horizon 2035, pourrait tomber à l’eau dès la présidentielle du 25 février prochain, si on en croit l'adjoint au maire de Mbacké, Lamine Bara Gaye.



Invité de l’émission « Objection » de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 12 novembre, Lamine Bara Gaye par ailleurs responsable politique du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr) dans cette localité qui constitue l’une des principaux bastions électoraux au Sénégal, est monté au créneau pour alerter sur la persistance du malaise provoqué par le choix d’Amadou Ba comme candidat de la majorité.



Face à notre confrère Baye Oumar Gueye, le responsable de la Convergence des cadres républicains (Ccr) est allé plus loin en annonçant le départ de beaucoup de responsables de leur parti pour rejoindre d’anciens camarades qui ont déclaré leur candidature comme l’ancien Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne et l’ancien Ministre du Budget, Birima Mangara



Poursuivant son propos, Lamine Bara Gaye a justifié les départs de leurs « camarades frustrés » par des insuffisances dans le management politique de la coalition aussi bien au niveau national qu’au niveau de son département de Mbacké.



Il pointe aussi du doigt « la faible utilisation du levier politique de l’Alliance pour la République par l’actuel Premier ministre candidat de la majorité, Amadou Ba dans le cadre de la vulgarisation de sa candidature.



« Notre grand problème, ce n’est pas ceux qui ont quitté la mouvance présidentielle et acté leur candidature..., l’ennemi redoutable que nous avons, c’est donc ce bastion de responsables frustrés. Ce sont ceux-là qui sont encore dans la coalition à des positions insoupçonnées dans l’appareil gouvernemental et étatique qui n’ont pas encore posé d’actes montrant qu’ils portent la candidature d’Amadou Ba », a-t-il alerté avant d’ajouter dans la foulée : « Je connais une quinzaine de cadres qui ont rejoint Mahamad Boun Abdallah Dionne »



Ainsi, pour mettre un terme à cette saignée des responsables de leur parti, Lamine Bara Gaye souligne qu’il n’y a pas mille solutions.



« Il faut absolument renouer le contact avec ces agents frustrés qui sont pour la plupart des membres de l’Apr. Amadou Ba devrait aménager du temps dans le cadre de ses tournées dans les régions pour rencontrer les cadres au niveau local dans chaque localité et ça fait plus d’un mois que je l’ai dit à qui de droit », a-t-il préconisé.

Sud Quotidien