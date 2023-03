Lamine Camara: «Beaucoup travailler pour évoluer un jour en équipe nationale A» Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|

Le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, a fait part de son engagement à bien continuer le travail pour évoluer un jour en équipe nationale A, ‘’le rêve de tout joueur’’. ‘’Il me reste beaucoup de choses à découvrir et à […] Le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, élu meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, a fait part de son engagement à bien continuer le travail pour évoluer un jour en équipe nationale A, ‘’le rêve de tout joueur’’. ‘’Il me reste beaucoup de choses à découvrir et à vivre. Tout joueur rêve d’évoluer avec l’équipe nationale A et c’est aussi mon cas. Je rêve d’intégrer la sélection A et cela dépend que de moi et je vais me donner les moyens d’y arriver’ ’a assuré Camara juste après avoir été élu meilleur joueur du tournoi par les techniciens de la CAF. ‘’J’ai beaucoup travaillé pour en arriver à cette distinction (…) tout le monde disait que je devais être élu meilleur joueur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) passé. Cela n’a pas été le cas, l’entraineur, Pape Thiaw m’avait demandé de continuer à travailler et que j’avais l’occasion de prouver à la CAN que je méritais cette reconnaissance’’, a-t-il dit. Intervenant en conférence de presse d’après match aux côtés de son entraineur Malick Daf et de son co-équipier Souleymane Faye, élu homme du match lors de la finale, Lamine Camara explique ses performances par le suivi des consignes et l’assiduité au travail. ‘’J’ai suivi les conseils du coach (Malick Daf). J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir être élu meilleur joueur de cette compétition’’, a-t-il fait valoir. Lamine Camara, nouveau pensionnaire de Metz (ligue 1 française), est avec Libasse Ngom (Guédiawaye FC), Papa Amadou Diallo et Djibril Diarra (Génération Foot), les quatre joueurs sénégalais à remporter la CAN U20, après avoir soulevé le trophée du CHAN en Algérie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/lamine-camara-beaucoup-travail...

