Lamine Camara après la victoire contre le Malawi : “Cette victoire nous conforte, et nous visons les trois points”

L’équipe nationale a brillé lors de sa dernière rencontre, s’imposant 4-0 face au Malawi. Ce succès éclatant a laissé place à une analyse posée de la part de Lamine Camara, milieu de terrain clé de la sélection. Sa réaction à chaud, empreinte de satisfaction mais aussi de lucidité, traduit l’état d’esprit du groupe après cette victoire.



“Cette victoire nous conforte, et nous visons les trois points”, a déclaré Camara après le match. Il a salué la performance collective de son équipe, qualifiant cette victoire de “très rassurante”. “On peut dire qu’on a bien bien joué”, a-t-il ajouté, mettant en avant la qualité du jeu produit par l’équipe.



Toutefois, Camara n’a pas manqué de souligner que l’adversaire du jour, réduit à dix après une expulsion, a facilité la tâche de son équipe : “Après, c’est vrai que l’adversaire a été moins que nous, ils ont joué à dix”. Cette supériorité numérique a permis à l’équipe nationale de dominer les débats, même si Camara a reconnu que l’équipe aurait pu faire encore mieux : “On aurait pu marquer deux ou trois buts en première mi-temps, mais bon…”.



Malgré cette large victoire, Lamine Camara garde les pieds sur terre et se projette déjà vers les prochains objectifs. Il est clair que cette victoire n’est qu’une étape dans la quête de qualification de l’équipe. “Maintenant, l’objectif, c’est aller là-bas et reprendre les trois points”, a-t-il conclu, en référence à la rencontre retour contre le Malawi.



Avec cette mentalité de conquérants et une concentration intacte, Lamine Camara et ses coéquipiers abordent la suite de leur parcours avec ambition. Les trois points acquis à domicile sont un atout précieux, mais l’équipe vise déjà à consolider cette avance lors des prochaines échéances.

