Lamine Gassama: « Le but qu’on a pris ? Je l’explique par un manque de concentration… »

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

« Le but qu’on a pris ? Je l’explique par un manque de concentration. C’est vrai qu’on a manqué de concentration », a confié Lamine Gassama, après la défaite (1-0) des Lions contre la Colombie jeudi, lors de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe du monde.



Le défenseur de Alanyaspor regrette le but pris en fin de match, nous renseigne Dakaractu.



Ils ont profité notamment de ce manque de concentration pour marquer le but. La deuxième mi-temps a été un autre match et nous avons malheureusement pris ce but. Je pense que c’est cruel de rater une qualification parce que nous avons pris des cartons. Nous avons fait le maximum pour nous surpasser.



Nous avons fait parfois preuve de maladresse pour prendre des cartons. Mais, ça fait partie du jeu. On avait des possibilités de marquer, de gagner. C’est vrai que ça se joue à des détails, un but qui nous coûte une élimination. Il faut maintenant préparer la prochaine Coupe d’Afrique »…

