Lancement: Zahra Iyane Thiam Diop vante les réalisations de Macky Sall

Mercredi 13 Juillet 2022

Le Ministre Zahra Iyane Thiam a présidé ce mardi à son siège à la Sicap Liberté, une rencontre pour lancer officiellement la campagne électorale, avec une grande mobilisation en direction des élections législatives du 31 juillet 2022. Le Ministre de la micro finance a une fois de plus rassuré le Président Macky Sall, pour une victoire éclatante. "« Aujourd’hui on ne compte plus les programmes innovants et les réalisations structurantes du président Macky Sall qui ont un résultat à tous les niveaux, BRT, TER, la subvention de l'énergie, aide aux familles... Depuis qu’il est à la tête du pays, le chef de l’État est dans une dynamique constructive. C’est un homme de paix. Un visionnaire, un leader reconnu et respecté partout dans le monde", a-t-elle encensé le chef de l'Etat.