Lancement d’un film documentaire sur Cheikhna Cheikh Saad Bouh, samedi Le Centre ouest africain de recherches (WARC) abrite, samedi à 15h30, la cérémonie de lancement du livre et du film documentaire sur Cheikhna Cheikh Saad Bouh intitulé, "Le Cheikh des deux rives", annonce un communiqué transmis à l’APS.

La rencontre sera co-présidée par Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, fondateur de l’Association Sadikhina Wa Sadikhate, initiateur du Colloque international sur Cheikhna Cheikh Saad Bouh et du professeur Ibrahima Thioub, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, président du comité scientifique dudit Colloque.



Des personnalités universitaires, des disciples du Cheikh, des acteurs de la société civile sont attendus à cette cérémonie.



"Le Cheikh des deux rives" est une publication des actes du colloque international sur le thème "Questionner l’actualité du message de Cheikhna Cheikh Saad Bouh", tenu du 23 au 24 mars 2017 à l’UCAD 2, renseigne le communiqué.



"Ce banquet du savoir et d’échanges sur la vie et l’œuvre de Cheikhna Cheikh Saad Bouh a réuni des chercheurs, historiens et universitaires de renommée en provenance du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, du Maroc, du Mali, du Soudan, de la France, des Etats-Unis d’Amérique" note la source.



Qui ajoute que l’activité de lancement s’inscrit dans le programme de la célébration du Centenaire du rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1917-2017).







