Lancement de la plateforme Tabax Sénégal : Le Sénégal met en relation les chercheurs d’emploi, les porteurs de projets et les investisseurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Avril 2025 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|





Tabax Sénégal réunit, autour d’objectifs clairement définis, trois acteurs incontournables du développement socio-économique du Sénégal. Ces acteurs du monde du travail et de l’environnement des affaires sont les candidats à l’emploi, les porteurs de projet et les investisseurs.



Principalement, les autorités sénégalaises visent, Tabax Sénégal, cinq objectifs majeurs. Il s’agit de capitaliser les compétences pour le développement du Sénégal, faciliter l’accès à des opportunités d’emploi pour les candidats qualifiés.



Il s’agit aussi de soutenir les porteurs de projets dans la réalisation de leurs ambitions, rétablir la confiance et la justice sociale à travers l’équité et la transparence et enfin attirer les investisseurs et inciter les investissements dans des projets locaux.

Les différentes cibles peuvent accéder à la plateforme à grâce à ce lien :

Source : L’Etat du Sénégal a lancé mardi, 1 avril 2025, une plateforme numérique dénommée Tabax Sénégal dans le but mettre en relation les sénégalais chercheurs d’emploi, les porteurs de projets et les investisseurs.Source : https://www.lejecos.com/Lancement-de-la-plateforme...

