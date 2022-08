Lancement des travaux de l'agropole: Un projet de 54 milliards qui va générer 5000 emplois directs et... Le Ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne industrie, Moustapha Diop a procédé hier à la pose de la première pierre de l'agropole ouest dans la forêt déclassée de Balabougou.



Samedi 6 Août 2022

En présence des trois maires concernés à savoir le docteur Serigne Gueye Diop de Sandiara, Maguette Sène maire de Malicounda et Alpha Samb maire de Nguediène, ce projet d'un coût global de 54 milliards sera construit sur une superficie de 1160 hectares.



Une zone de transformation agro-industrielle destinée à créer de la valeur ajoutée sur les produits agro-alimentaires en valorisation les filières laitières, avicoles, horticoles et la production de la viande. En outre il est prévu l'érection d'une zone d'élevage sur 200 hectares qui va concentrer les éleveurs de la zone des centres de formation et de développement agricoles et un centre agro-industriel moderne ( transformation et emballage logistique et accompagnement, laboratoire et service vétérinaires, aliments de bétails), une zone allouée aux bovins nomades sera réservée avec approvisionnement en eau. L'agropole ouest va aussi contribuer de manière significative au programme "xëyu ndaw nï" avec 5000 emplois directs et 10000 emplois indirects.

Mr Ndao B