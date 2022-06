Lancement du guichet unique de l’acquéreur : Le ministre Abdoulaye Saydou Sow salue les avancées notées

Ce jeudi 9 Juin 2022 s’est tenue au siège du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), la cérémonie de lancement du guichet unique de l’acquéreur appelé aussi « Procédure Simplifiée et Intégrée d’Acquisition de Logement Social ».



Présidé par Madame le Ministre Victorine Ndeye, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, cet événement fait suite à la visite organisée le mardi 7 Juin, sur le site de Bambilor, des logements construits par le promoteur S2i et entrant dans le cadre du projet 100.000 logements lancé par son Excellence le Président Macky Sall.



Autour de la table, la rencontre a vu la participation de toutes les parties prenantes du projet 100 000 logements, notamment les notaires, les banques, le FONGIP et les services du Ministère en charge de l’Urbanisme. A travers ce guichet unique, l’Etat a mis en place un espace interactif et convivial ,qui a pour objectif de permettre au demandeur ou bénéficiaire de logement social, de profiter d’un service de qualité et de sécurité, pour effectuer la transaction commerciale d’achat du bien immobilier.



Représenté par son Directeur de Cabinet, le Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, s’est félicité des avancées qui sont notées dans l’exécution de ce projet, qui, aujourd’hui, finalise les derniers jalons devant permettre aux Sénégalais de pouvoir bénéficier de logements en masse et dans d’excellentes conditions.