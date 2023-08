Lancement par le PM Amadou Bâ, des phases nationales des navétanes, dans la ferveur

C'est une foule en liesse qui a accueilli le Premier Ministre, Ministre des Sports, Amadou Bâ, à Kaffrine, ce samedi 12 août 2023, pour le lancement officiel de la 36e édition des phases nationales des navétanes. De nombreux jeunes ont accompagné sa délégation, riche d'une quinzaine de Ministres, sur plusieurs kilomètres, scandant le nom du Premier Ministre. Une première en terme de mobilisation, selon les organisateurs, qui n'a pas échappé au Chef du Gouvernement. " Je remercie le maire de Kaffrine pour l'accueil exceptionnel et réaffirme mon attachement indéfectible aux populations de Kaffrine et du Ndoucoumane pour leur accueil ", a confié Amadou Bâ devant une assistance enthousiaste.



Le Premier Ministre n'a pas manqué de relever les nombreuses réalisations du Président Macky Sall. " Dans le sport, comme dans tous les segments de la vie nationale, les investissements du Chef de l’Etat réalisés à travers les politiques sectorielles, ont fini de convaincre de la clairvoyance et de la pertinence de la vision du président de la République Macky Sall, pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035, avec une société solidaire, dans un État de droit ", a soutenu le Premier Ministre, relevant que l'ambition du président de la République au plan sportif, c'est de bâtir un système performant, qui contribue au développement économique et social du Sénégal. Un engagement qui est en train de se réaliser, avec les belles performances des sportifs sénégalais, a-t-il fait remarquer.



Pour la promotion des activités sportives, notamment celles de l'Organisation Nationale de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), qui regroupe plus de 8 000 ASC,, plusieurs initiatives gouvernementales sont en cours, avec entre autres, la construction des stades régionaux de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou et des stades départementaux à travers tout le pays.



" Dans le cadre du Programme XËYU NDAW ÑI” et de la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le Gouvernement, pour renforcer l’offre de lieux de pratiques sportives et d’encadrement des jeunes, avec le recrutement et la formation des stadiers chargés de la sécurité dans les stades, la protection des infrastructures et des spectateurs ", a également annoncé Amadou Bâ. A ces importantes initiatives, s'ajoute le Programme national de développement des infrastructures sportives régionales et locales, que le Gouvernement partage avec les Collectivités territoriales et le secteur privé.



Aussi, fera noter Amadou Bâ, la candidature du Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2027, est en bonne voie.



Pour finir, le Premier Ministre, Ministre des Sports, Amadou Bâ a lancé un appel aux jeunes, les invitant au fair-play et à la sportivité, dans une perspective de consolidation de notre politique d’émergence et de développement, pour le raffermissement de notre démocratie et de notre Etat de droit.