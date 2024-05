Lanceur d’alerte-Lanceur d’insulte : À qui profitent les dérives ? Tribune- A côté du lanceur d’alerte qui signale des faits portant gravement atteinte à l'intérêt général, existe une nouvelle activité qui engendre le pire des réseaux sociaux et que l’on peut appeler lanceur d’insultes.

Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. Il signale des faits portant gravement atteinte à l'intérêt général et bénéficie à ce titre d'un statut protecteur contre les risques encourus pour ses révélations



Le lanceur d’alerte contribue au renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance



Rarement politicien engagée, le lanceur d'alerte devait agir de manière désintéressée. En d’autres termes, ses révélations ne doivent pas être conditionnées au versement d’une contrepartie financière. L’alerte peut porter sur des informations sur un crime, un délit ou des violations du droit mais aussi sur des tentatives de dissimulation de ces violations



Le lancer d’insulte est un danger pour la cohésion sociale



Mais de nos jours, l’inquiétant constat est l’ essor d’une nouvelle activité qui engendre le pire des réseaux sociaux. On peut l’appeler lanceur d’insulte. Ce sont des gens à l’imagination très fertile qui peuvent raconter du d’importe quoi sur un citoyen au nom de la démocratie et de la liberté. Ce sont des insulteurs publics qui s’illustrent par des grossièretés, des insultes, des propos vulgaires



Cette sorte de sale boulot semble être devenu à la mode dans le discours politique actuel avec de plus en plus de dérives sur les réseaux sociaux. Si dans un Etat, le lanceur d’alerte contribue au renforcement de la démocratie, le lanceur d’insulte est un risque pour la cohésion sociale.



En insultant publiquement des gens, il peut s’exposer à des représailles. Pendant longtemps, la scène politique Sénégalaise était plutôt marquée par la décence dans les discours, mais aussi et surtout par une attitude digne qui convenait à toute personne investie d’une responsabilité politique. Ceux qui ont l’ambition ou qui dirigent doivent avoir une dignité de comportement et se passer de l’arrogance et du mépris envers toute personne qui a une position contraire.



