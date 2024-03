Langue de Barbarie à Saint-Louis: PROMOVILLES équipe les groupements de femmes Représentée par Mme Ndiaye née Aissatou Ndoye coordonnatrice technique du projet, les membres du PROMOVIILLES (programme de modernisation des villes du Sénégal) ont remis d'important lots de matériels de transformation de produits halieutiques aux groupements de femmes de la Langue de Barbarie, notamment de Guet Ndar, Goxu Mathie et Hydrobase. Cet important matériel d’un montant total de 50 millions et comprenant plusieurs articles comme des tenues, gants, bottes, masques et des tables entre autres sans oublier des congélateurs pour la conservation de leurs produits, ont été remis à 500 femmes de 4 groupements.

Face à la presse, Mme NDIAYE n’a pas manqué de rappeler que Saint-Louis fait partie des premières communes ayant bénéficié du PROMOVILLES qui y a réalisé entre autres : un linéaire total de 15,70 km de voirie assainie, éclairée répartis sur 10 axes dans des quartiers comme Goxu Mbathie, HLM, Cité Niakh, Médina Marmiyal, Balacoss, Avenue des Grands Hommes, etc.



Un parking aménagé pour les camions frigoriques à Hydrobase10 abribus, une maison des femmes en cours de finalisation qui sera équipée, des aménagements au niveau des berges Sud et Nord, du monument des morts, du terrain wembley.



Selon Aissatou Ndoye coordonnatrice technique du Promoviilles "Au total, ce sont 11,5 milliards qui sont investis dans la commune pour la réalisation de ces projets. Mais au-delà de la construction de voirie, Promovilles initie dans ses zones d’intervention des projets d’appui aux femmes et aux jeunes. C’est dans ce cadre qu’entre l’activité d’aujourd’hui qui consiste à remettre un important lot de matériels aux femmes de 4 grands groupements regroupant plus de 500 femmes spécialisées dans la transformation de produits halieutiques.



Ces équipements d’une valeur globale de 50 millions de FCFA, financés par l’Etat du Sénégal et son partenaire la BAD, comprennent des fours pour fumage de poisson, des claies de séchage, des congélateurs, des tables, des futs, du mobilier de bureau, des ustensiles, des chaises, des tenues, etc." A expliqué Mme Ndiaye.



Toujours selon elle, ces équipements devront faciliter le travail à ces braves femmes, courageuses, engagées. Mais aussi renforcer leur rendement et leur productivité.



"En ce mois de mars dédié à la femme, Promovilles a choisi de les fêter ainsi, en les dotant, les renforçant pour qu’elles soient plus autonomes. Promovilles ne doute point de l’usage qui sera fait de ses équipements et de l’impact qu’il aura sur le rendement et même sur la qualité des produits finaux" a laissé entendre la coordonnatrice technique du programme de modernisation des villes du Sénégal.



A rappeler que les femmes qui ont été proposées par les autorités locales, qui ont marqué par leur présence cette cérémonie de remise, se sont fait remarquées par leur dynamisme et leur engagement. "Promovilles vous encourage à persévérer dans cette dynamique de développement local et vous réitère sa disponibilité à vous accompagner. Promovilles adresse aussi ses sincères remerciements aux autorités administratives et municipales qui l’ont toujours accompagné dans la mise en œuvre de ses activités". A conclu Mme Ndiaye née Aissatou Ndoye coordonnatrice technique du PROMOVIILLES.



