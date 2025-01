Langues nationales et français : Abdourahmane Diouf appelle à une valorisation équitable à l’Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Abdourahmane Diouf/ Saliou Ndong Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a exhorté le législateur à répondre aux attentes de la société en accordant au français ainsi qu’aux autres langues nationales une égalité de statut à l’Assemblée nationale. « La société est en avance. Ce que le législateur et l’État doivent faire, c’est s’adapter à cette demande sociale pressante et réviser la législation afin que le français, le wolof et les autres langues nationales aient un même poids à l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré. Le ministre intervenait jeudi lors des rencontres littéraires en wolof « Péncum maam Yunus Jen, li xalimay wax » (L’arbre à palabre Mame Younouss Dieng – Ce que disent les livres), organisées à la Place du Souvenir Africain par l’association « Fonk sunuy làmmin ».



