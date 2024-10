Lat Diop sous pression : Gel de ses comptes et saisie de ses biens immobiliers ! Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2024 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Lat Diop/ Saliou Ndong Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie Nationale du Sénégal (Lonase), se trouve sous le coup de mesures conservatoires touchant l’ensemble de ses biens immobiliers. Cela inclut le gel de ses comptes bancaires, la saisie de ses véhicules et de sa résidence principale, des décisions que ses avocats jugent injustes. Ils sont déterminés à obtenir sa libération et à mettre fin à ces sanctions sévères. L’ancien DG de la Lonase doit désormais affronter les conséquences néfastes des mesures drastiques imposées par le juge d’instruction financière chargé de son dossier. D’après le journal L’Observateur, ce magistrat a ordonné le gel de ses comptes bancaires, qui, selon ses avocats, contenaient des montants modestes destinés à subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Outre le gel de ses comptes, le juge a également décidé de saisir plusieurs véhicules de Lat Diop, certains étant déjà utilisés par des membres de sa famille. Le même rapport indique que des démarches ont été engagées pour saisir sa résidence principale ainsi que d’autres biens immobiliers. Selon L’Obs, cette approche a été vivement critiquée par les avocats, qui estiment que ces mesures visent à l’asphyxier financièrement. Ils dénoncent ce qu’ils considèrent comme une volonté manifeste de priver leur client de toute capacité de défense en l’accablant de sanctions excessives. Malgré cela, les avocats affirment être prêts à mener une « lutte acharnée » pour obtenir la libération de leur client et lever ces mesures conservatoires. La défense soutient que Lat Diop est avant tout « la cible d’un règlement de compte politique, visant à le faire disparaître de la scène publique », selon le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Source : Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie Nationale du Sénégal (Lonase), se trouve sous le coup de mesures conservatoires touchant l’ensemble de ses biens immobiliers. Cela inclut le gel de ses comptes bancaires, la saisie de ses véhicules et de sa résidence principale, des décisions que ses avocats […]Source : https://atlanticactu.com/lat-diop-sous-pression-ge... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager