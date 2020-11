Latif Coulibaly au journaliste Babacar Fall: «Je ne veux pas croire que notre émission a été piégée... »

Un débat houleux entre Abdou Latif Coulibaly et le journaliste de la Rfm, Babacar Fall, dans l’émission “Grand Jury” de ce dimanche 15 novembre 2020. Certaines questions n’ont pas plu à l’actuel ministre secrétaire général du gouvernement, qui n’a pas voulu y répondre. Babacar Fall a déploré la qualité de l’émission.



.En répondant au tweet du journaliste Babacar Fall, le ministre secrétaire général du gouvernement dira que "Quand on finit d'animer une émission pour ensuite déplorer sa qualité, on doit s'interroger pour situer les torts qui sont déploré. Ces torts sont nécessairement partagés. Cela dit, pour ma part, je suis convaincu que le journaliste doit questionner son travail comme moi aussi ma prestation. Si ce Tweet n'avait pas été publié par le journaliste je n'aurais pas publié ce texte. Je ne veux pas croire que notre émission a été piègée par l'avertissement reçu de son animateur, dès que je me suis présenté dans le studio."





Latif soupçonne une attaque préparée du journaliste quand ce dernier lache cette phrase " je vais prendre sur vous la revanche des politiciens que vous interrogiez par le passé et que vous malmeniez quand vous étiez journaliste".





Abdou Latif Coulibaly répond: "Amical ou non cet avertissement traduit l'état d'esprit dans lequel journaliste a conduit son interview. Je n'avais alors qu'à lui souhaiter bonne chance dans son entreprise. C'est le contexte dans lequel s'est déroulée l'émission de Grand Jury de ce dimanche 15 novembre sur RFM. Je me demande si un journaliste doit prendre, je ne sais quelle revanche, en interrogeant son interlocuteur avec l'intention d'informer."

