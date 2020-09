Laura Perrudin revient le 09/10 avec l'album Perspectives et Avatars Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Laura Perrudin fait partie de cette génération qui ne rentre dans aucune case, mélangeant tous les codes et refusant de choisir entre l'exigence de la recherche sonore et l'universalité de la pop music actuelle.

Avec son nouvel album, Laur...





Source : Laura Perrudin, la chanteuse-harpiste, dévoile un clip militant pour The W Word, extrait de l'album "Perspectives & Avatars", un nouveau disque de pop expérimentale avec ses acolytes Philippe Katerine, Mélissa Laveaux, Emel Mathlouthi, Ian Chang...Source : https://www.podcastjournal.net/Laura-Perrudin-revi...

