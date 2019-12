Laurent Simons : un garçon de 9 ans deviendra le plus jeune diplômé au monde

Pouvez-vous imaginer finir l'université à l'âge de neuf ans ? C'est exactement ce que fait Laurent Simons, un enfant belge.



En décembre prochain, il sera diplômé en génie électrique de l'Université technologique d'Eindhoven. Ses professeurs et d'autres l'ont qualifié de génie, et il a de grands projets pour son avenir - y compris un doctorat.



"Je n'ai aucune idée de la façon dont je l'ai fait", dit ce garçon de 9 ans qui deviendra le plus jeune diplômé du monde. Il avait quatre ans quand il a commencé l'école primaire, mais avant même que ses camarades de classe aient pu passer au lycée, Laurent Simons obtient un diplôme universitaire. A l'âge de neuf ans.

Laurent Simons, un enfant belge, a mis un an pour terminer la première année du primaire, comme la plupart des élèves. Puis il a vraiment accéléré sa progression l'année suivante.



À l'âge de six ans, il est entré à l'école secondaire et, en 18 mois à peine, il a traversé ce qui est censé être six ans d'apprentissage.



Et puis il s'est reposé. Brièvement. À l'âge de huit ans, il a pris un congé sabbatique de six mois pour se détendre un peu à la maison. Puis, il y a huit mois, il s'est inscrit pour obtenir son diplôme universitaire.



Après seulement neuf mois d'études, il obtiendra son diplôme en génie électrique en décembre. Mais il n'est pas sûr de la façon dont il a réussi cet exploit incroyable. Quand l'émission Newsday de la BBC lui a demandé comment il pouvait bien avoir un diplôme à l'âge de neuf ans, Laurent Simons a répondu : "Je n'en ai aucune idée".