Laxisme : Le syndrome de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye guette-t-il l'hôpital de Mbour ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 14:47 | | 0 commentaire(s)|

Le syndrome de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga guette l’hôpital de Mbour. L’imagerie médicale, dont la radiographie et le scanner, ne fonctionne plus. En effet, Polimed, partenaire de l'établissement public de santé de Mbour, a fermé ses portes aux techniciens et agents manipulateurs. Conséquence, les malades sont obligés d’aller ailleurs pour satisfaire leurs besoins. L’Intersyndicale 3s de l’hôpital exige de la direction, la réparation, mais aussi le départ immédiat de Polimed.