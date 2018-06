Laylatou L-Qadr : Nuit de la Grande Valeur Nuit du Destin

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5} ﴾



Ce qui signifie : « Nous l’avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. (1) Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr ? (2) La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois (3) Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibrîl, sur ordre de leur Seigneur pour toute chose [prédestinée par Allâh jusqu’à l’année suivante] (4) Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube (5) », [sôurat Al-Qadr].



Cette sôurah éminente montre que la nuit de Al-Qadr (Nuit de la Grande Valeur) possède un grand mérite [appelée Nuit du Destin ou la nuit de la Destinée]. En effet, c’est cette nuit-là que Jibrîl `alayhi s-salâm a reçu l’ordre de Allâh ta`âlâ de prendre le Qour’ân de la Table préservée – « al-lawHou l-maHfôuDH » et de descendre en une seule fois tout le Qour’ân en un lieu béni du premier ciel appelé « Baytou l-`Izzah », nom qui signifie : « La Demeure de la Gloire ».



Allâh ta`âlâ a spécifié ce mois de RamaDân parmi les autres mois, dans ce mois béni le Qour’ân a été descendu, ainsi Al-‘Injîl a été révélé à `îçâ fils de Maryam, et dans ce mois aussi, At-Tawrah a été révélée à Môuçâ fils de `Imrân. Wâthilah Ibnou l-‘Asqa` rapporte du Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam :

« أنزلت التّوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان »



Ce qui signifie : « La Thora – le Livre sacré révélé à Môuçâ en hébreu – fut descendue la sixième nuit de RamaDân, l’Évangile – le Livre sacré révélé à `Içâ en syriaque – fut descendu la treizième nuit de RamaDân, et le Qour’ân fut descendu la vingt-quatrième nuit de RamaDân ».



À partir de la ‘Ayah : (‘innâ ‘anzalnâhou fî laylati l-qadr) qui signifie : « Nous l’avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr » et à partir du Hadîth précité, on sait que le Qour’ân fut descendu pendant la vingt-quatrième nuit de RamaDân qui était, cette année-là, la nuit de Al-Qadr. Il n’est donc pas obligatoire que la nuit de Al-Qadr soit toujours la vingt-septième nuit ou la vingt-neuvième, mais il en est ainsi le plus souvent.











