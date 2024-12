Le « général » Umaru Embalò bloque le salaire de son principal opposant depuis plusieurs mois Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu/ Bissau/ Maïmuna Djalô Arrivé à la tête de la Guinée Bissau depuis janvier 2020 par la grâce de certains Chefs d’État de la CEDEAO, le « général » Umaru EMBALÒ continue impunément de fouler aux pieds les principales regles démocratiques. Le dernier acte en date après les emprisonnements, bastonnades, séquestrations, Cissoco EMBALÒ bloque le salaire du président de l’Assemblée Nationale Populaire. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco EMBALÒ, a ordonné depuis novembre 2023 de bloquer le salaire de Domingos Simoes PEREIRA , leader de l’opposition et président du Parlement. Simões PEREIRA a été interdit de recevoir son salaire et ses avantages que la Constitution de la République lui accorde en tant que chef du parlement et de l’opposition pour une autre année. Selon Bissau Online qui dit être en possession de documents qui prouvent que d’autres dirigeants du parlement alliés à Umaro Sissoco EMBALÒ , dans le cas de certains vice-présidents, continuent de percevoir leurs salaires, dont Adja Satu CAMARÁ qui a fait allégeance au dictateur des tropiques.



