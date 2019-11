Le 04 novembre 2008: Barak Obama devient le premier homme noir à accéder à la présidence des États-Unis

Barack Hussein Obama de son vrai nom, est né le 4 août 1961 à Honolulu, dans l'État d'Hawaï, est le 44e et actuel président des États-Unis d'Amérique.



Il est d'ailleurs le premier Afro-Américain à ce poste, événement historique qui concrétise en partie le rêve du militant pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, Martin Luther King.



Fils d'un Kényan noir et d'une Américaine blanche du Kansas, il a réussi à éviter l'écueil de la question raciale.



Né à Hawaï, élevé plusieurs années en Indonésie, diplômé de l'Université Columbia et de la Faculté de droit de Harvard, il est, en 1990, le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review. Après avoir été travailleur social, plus spécifiquement « organisateur de communauté » (community organizer en anglais), dans les quartiers sud de Chicago durant les années 1980, puis avocat en droit civil à sa sortie d'Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago de 1992 à 2004.