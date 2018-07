« Le 13 juillet, le FNRD veut adopter le même schéma que Wade avait tracé aux Législatives de 1993 » (Manko Wattu Sénégal)

Ousmane Faye, le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS), estime que l’opposition regroupée au sein du Front National de Résistance Démocratique veut rendre le pays ingouvernable le 13 juillet prochain, en provoquant les forces de sécurité, soit le même schéma qu’Abdoulaye Wade avait tracé aux élections législatives de 1993.



Ousmane Faye, le Président de la Coalition Manko Wattu Sénégal (MWS), s'est réjoui de la radiation de Karim Wade un vrai délinquant financier sur les listes électorales et accuse les Wade (Abdoulaye, le père et son fils Karim) qui voulaient, en complicité avec des hommes d’affaires du Qatar, financer une multitude de candidatures pour saboter la Présidentielle de 2019, raison pour laquelle ils refusaient catégoriquement le système du parrainage qui a faussé tous leurs plans..



Maintenant ces financements des hommes d’affaires Qataris sont affectés au Front National de Résistance Démocratique pour rendre le pays ingouvernable le 13 juillet à l'occasion de la manifestation qu'ils organisent sous le prétexte de la loi sur le parrainage qui est maintenant derrière nous après le vote de la loi, la promulgation et la modification du code électoral.

Pour leurs stratégies « ils comptent financés le (FNRD) pour défier l’Etat le 13 juillet prochain , en provoquant les forces de sécurité afin de semer le trouble dans le pays, quitte à ce qu’il ait mort d’homme à leur sein, pour ensuite imputer la responsabilité au pouvoir. Ils veulent exactement emprunter le même schéma qu’Abdoulaye Wade avait tracé aux élections législatives de 1993 qui avait abouti à l’assassinat de Me Babacar Sèye.



Pour le leader de MWS Ousmane Faye, Abdoulaye Wade, sachant que son fils qu’il veut installer à tout prix à la tête de l’Etat sénégalais, a perdu toute chance d’être même candidat, s’est entendu avec ces hommes d’affaires Qataris pour financer le ( FNR ) à perpétré des troubles dans le pays a partir du 13 juillet . Cette situation pourrait aider Karim Wade à revenir négocier pour se sortir du gouffre dans lequel il se trouve en raison de sa condamnation.



Et pour le Coordonnateur du (FPDR) « Aucun intérêt particulier ne doit pousser quelqu’un à se jouer du pays qui nous appartient à nous tous », a-t-il dit appelant les Sénégalais patriotes, épris de justice, à faire barrage à cette tentative qui pourrait faire basculer le Sénégal dans des heures sombres. C’est pourquoi le président de la Coalition Manko Wattu Sénégal Ousmane Faye, demande à l’Etat de prendre toutes ses responsabilités contre de tels agissements. Car, personne n’acceptera que le pays soit sacrifié pour les intérêts particuliers d’une personne.