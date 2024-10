Le 17 novembre 2024, un tournant décisif pour le Sénégal : La Coalition Dundu invite les Sénégalais à saisir cette opportunité historique

Chers compatriotes et sympathisants,



Le 17 novembre 2024 marquera un tournant décisif pour notre nation.



La Coalition Dundu et sa tête de liste Mouhamadou Madana Kane, vous invitent à saisir cette opportunité historique, pour instaurer une nouvelle Assemblée nationale et propulser le Sénégal vers un avenir prospère et équitable.



Jotna niou Dundu Leneen.