Le 18 octobre, c'est l'anniversaire de Guy Roux, 81 ans: A l'occasion de ses 80 ans, il a dressé son onze idéal durant 40 ans de carrière Guy Roux, âgé de 81 ans. est né le 18 octobre 1938 à Colmar. Guy Roux est devenu entraîneur-joueur à l’AJ Auxerre à l’âge de 23 ans en 1961. C’est le début de sa longue carrière d’entraîneur au sein du club auxerrois jusqu’en 2005, carrière tout juste entrecoupée par son service militaire et par un passage à la direction sportive du club en 2000-2001.

Avec l'AJ Auxerre, il a vécu une carrière longue, auréolée de succès dans le football français, du championnat régional au championnat de France amateur, jusqu’à la deuxième et à la première division professionnelle en 1980.



Il a permis à ce club de remporter un titre de champion de France en 1996 et quatre victoires en Coupe de France. Il détient le record du nombre de matchs dirigés en première division en tant qu’entraîneur, avec 894 rencontres sur le banc entre 1980 et 2007.



Il est devenu une figure populaire et médiatique du football français. Pour fêter ses 80 ans, l'un des meilleurs sélectionneur de la France, a préféré dresser le onze de rêve qu'il a eu à entraîneur durant sa brillante carrière, précisément lors de ses 40 années passées sur le banc du club icaunais.



Dans les buts, il a choisi, Joël Bats, en défense: Sagna, Blanc, Boli, West, en Milieu: Lamouchi, Scifo, Martins et enfin en attaque: Cissé, Szarmach, Cantona.

