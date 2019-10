Le 28 octobre 2018: Jair Bolsonaro élu Président du Brésil, plus de 30 ans après la fin de la dictature

La jeune démocratie brésilienne bascule ainsi dans une grande inconnue avec son premier président d'extrême droite plus de 30 ans après la fin de la dictature. «Nous ne pouvons plus continuer à flirter avec le socialisme, le communisme, le populisme de gauche», a affirmé Jair Bolsonaro dans son premier discours,

Entouré de sa troisième épouse Michelle et d'un pasteur évangélique, il a assuré que son gouvernement «défendra la Constitution, la démocratie, la liberté». «Ceci n'est ni la promesse d'un parti, ni la parole vaine d'un homme, mais c'est un serment devant Dieu», a-t-il poursuivi, répondant ainsi à ses détracteurs qui le voient comme une menace pour la démocratie.