Le 3ème Sommet AfricTivistes se tiendra finalement à Abidjan en novembre 2021

Le 3e Sommet AfricTivistes qui devait se tenir à Nairobi au Kenya en fin octobre 2021 va finalement se tenir à Abidjan en Côte d’Ivoire du 11 au 13 novembre prochain. Ceci à cause du durcissement des mesures contre la Covid-19. En effet, le Kenya est actuellement très touché par la Covid. Les autorités ont […] Le 3e Sommet AfricTivistes qui devait se tenir à Nairobi au Kenya en fin octobre 2021 va finalement se tenir à Abidjan en Côte d’Ivoire du 11 au 13 novembre prochain. Ceci à cause du durcissement des mesures contre la Covid-19. En effet, le Kenya est actuellement très touché par la Covid. Les autorités ont décidé d’interdire tous les rassemblements.

« Face à cette situation, AfricTivistes a décidé de changer le lieu et de tenir finalement la manifestation à Abidjan. Toutefois, Nairobi accueillera le prochain sommet en 2023 », renseigne le communiqué de AfricTivistes. Ainsi, #Abidjan2021 se déroulera sur trois jours et réunira 50 activistes du web, des acteurs du changement, des membres de mouvements sociaux, des chercheurs et innovateurs, des partenaires, des blogueurs, des journalistes du continent.



