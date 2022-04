Le Bitcoin : la nouvelle monnaie d’échange des produits pétroliers russes. Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 14:06 commentaire(s)|



Acheter le pétrole et le gaz russes avec du bitcoin : les raisons ?



Comme nous l’avons précédemment évoqué, le 24 février 2022, la Russie initiait l’invasion de l’Ukraine. Dans une tentative de dissuasion, l’Union européenne et les membres de l’OTAN ont fait pleuvoir des sanctions économiques contre la Russie. La plus importante à ce jour demeure l’exclusion des banques russes du système bancaire Swift. Si on se serait attendu à ce que la grande Russie fasse volte-face, le gouvernement russe a surpris plus d’un en émettant l’idée d’échanger le pétrole et le gaz russes contre le bitcoin. Deux principales raisons peuvent être évoquées à cet effet :



 La décision d’utiliser le bitcoin comme monnaie d’échange comme sur

 Une autre raison qui pourrait justifier ce revirement de situation est la dévaluation du rouble au lendemain de l’annonce des sanctions contre la Russie. En effet, la chute de la valeur du rouble couplée au gel des réserves de la banque centrale Russe présentent un danger pour l’économie russe. Dans la recherche des solutions, l’option du bitcoin semble être une solution envisageable. Cette cryptomonnaie pourrait être utilisée pour renflouer les caisses de l’Etat. À ceci, il faudrait ajouter que le bitcoin dont le minage (création) est très énergivore représente un réel avantage pour l’industrie russe qui est essentiellement basée sur l’exploitation minière.



Quel avantage pour le bitcoin ?



Avec l’annonce lâchée par la Russie sur l’utilisation du bitcoin pour ses échanges internationaux, ce crypto actif a vu son cours évoluer de manière positive et significative depuis le début de la guerre d’Ukraine. Cette augmentation s’est amplifiée avec l’annonce de son utilisation pour l’achat du gaz russe. On note une augmentation de 14 % de son cours, soit une valeur de 44 100 dollars. Même si certains experts trouvent que cette augmentation ne saurait être uniquement attribuée à la Russie qui représenterait un petit marché, on ne peut ignorer la concordance de ces deux événements.



En conclusion, la décision de la Russie d’utiliser le bitcoin comme monnaie d’échange de son gaz et de son pétrole est un moyen utilisé par cette nation non seulement pour riposter aux sanctions économiques auxquelles elle fait face, mais aussi comme moyen de renflouer ses caisses suite la dévaluation du rouble et au gel des actifs de ses banques. Si cette décision représente une voie de sortie pour la Russie, elle est également un avantage pour le bitcoin qui a vu son cours augmenter de 14 % depuis le début de cette guerre entre la Russie et l’Ukraine.

[ L’actualité politique mondiale a été centrée depuis février 2022 sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Si d’énormes sanctions économiques ont été infligées à la Russie pour la dissuader de poursuivre cette guerre, le pays n’en démord pas pour autant. Au contraire, il semble développer des méthodes de contournement de ces sanctions. L’une de ces alternatives russes a été récemment révélée. Il s’agirait de payer du pétrole et du gaz russes en bitcoins. Nous évoquons ci-dessous les principales raisons de ce choix et son impact sur le cours du bitcoin.Acheter le pétrole et le gaz russes avec du bitcoin : les raisons ?Comme nous l’avons précédemment évoqué, le 24 février 2022, la Russie initiait l’invasion de l’Ukraine. Dans une tentative de dissuasion, l’Union européenne et les membres de l’OTAN ont fait pleuvoir des sanctions économiques contre la Russie. La plus importante à ce jour demeure l’exclusion des banques russes du système bancaire Swift. Si on se serait attendu à ce que la grande Russie fasse volte-face, le gouvernement russe a surpris plus d’un en émettant l’idée d’échanger le pétrole et le gaz russes contre le bitcoin. Deux principales raisons peuvent être évoquées à cet effet : La décision d’utiliser le bitcoin comme monnaie d’échange comme sur https://nft-profit.app/fr/ serait une voie de contournement des sanctions économiques infligées à la Russie. Elle est d’ailleurs vue d’un très mauvais œil par les banques centrales européennes qui craignent pour leur économie. En effet, en représailles aux sanctions économiques qui lui sont infligées, la Russie n’acceptera plus de versements en euros ou en dollars pour les livraisons de gaz et de pétrole à l’Union européenne. Cependant, les pays n’ayant pas sanctionné la Russie pourront utiliser leurs monnaies locales ou alors le bitcoin. Même si l’annonce a été faite, jusqu’à ce jour, aucun paiement de gaz ou de pétrole Russes n’a été fait en cryptomonnaie. Une autre raison qui pourrait justifier ce revirement de situation est la dévaluation du rouble au lendemain de l’annonce des sanctions contre la Russie. En effet, la chute de la valeur du rouble couplée au gel des réserves de la banque centrale Russe présentent un danger pour l’économie russe. Dans la recherche des solutions, l’option du bitcoin semble être une solution envisageable. Cette cryptomonnaie pourrait être utilisée pour renflouer les caisses de l’Etat. À ceci, il faudrait ajouter que le bitcoin dont le minage (création) est très énergivore représente un réel avantage pour l’industrie russe qui est essentiellement basée sur l’exploitation minière.Avec l’annonce lâchée par la Russie sur l’utilisation du bitcoin pour ses échanges internationaux, ce crypto actif a vu son cours évoluer de manière positive et significative depuis le début de la guerre d’Ukraine. Cette augmentation s’est amplifiée avec l’annonce de son utilisation pour l’achat du gaz russe. On note une augmentation de 14 % de son cours, soit une valeur de 44 100 dollars. Même si certains experts trouvent que cette augmentation ne saurait être uniquement attribuée à la Russie qui représenterait un petit marché, on ne peut ignorer la concordance de ces deux événements.En conclusion, la décision de la Russie d’utiliser le bitcoin comme monnaie d’échange de son gaz et de son pétrole est un moyen utilisé par cette nation non seulement pour riposter aux sanctions économiques auxquelles elle fait face, mais aussi comme moyen de renflouer ses caisses suite la dévaluation du rouble et au gel des actifs de ses banques. Si cette décision représente une voie de sortie pour la Russie, elle est également un avantage pour le bitcoin qui a vu son cours augmenter de 14 % depuis le début de cette guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Accueil Envoyer à un ami Partager