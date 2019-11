Le Bolivien Evo Morales part chercher l'asile politique au Mexique

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, le Mexique a annoncé sa décision d'accorder l'asile politique au président démissionnaire bolivien Evo Morales. «Sa vie et son intégrité physique sont menacées», a déclaré le chef de la diplomatie lors d'une conférence de presse à Mexico.



Cette décision fait suite à une demande de l'ancien chef de l'État bolivien lui-même, a précisé Marcelo Ebrard. «Il nous a demandé verbalement et de façon formelle de lui accorder l'asile politique dans notre pays », a-t-il dit. « Mexico s'est toujours distingué tout au long de son histoire pour avoir protégé ceux qui cherchaient un refuge», a-t-il encore ajouté dans sa déclaration.



Dans la nuit de lundi à mardi, Evo Morales a annoncé son départ pour le Mexique. Dans son message publié sur Twitter, il exprime sa reconnaissance envers le gouvernement de ce pays, et promet de revenir. «Cela fait mal de quitter le pays pour des raisons politiques, mais je serai toujours en attente. Bientôt, je reviendrai avec plus de force et d'énergie», écrit l'ancien président bolivien.