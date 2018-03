Le Brésil était le laboratoire mondial de l’eau du 17 au 23 mars

Pendant le 8e Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu du 17 au 23 mars à Brasilia, capitale fédérale du Brésil, autorités, spécialistes et citoyens de plus de 170 nations ont épilogué pendant sept jours sur le thème central du forum qui portait sur "le partage de l’eau".

Le sujet a été à l’ordre du jour de gouvernements, d’entreprises et la société civile. À la cérémonie finale, vendredi dernier, le Sénégal a reçu le drapeau du Conseil Mondial de l’Eau comme le pays d’accueil du 9e Forum.



Mansour Faye, le ministre d’Eau et d’Assainissement du Sénégal, a loué la huitième édition de l’événement. "Les résultats du Forum de Brasilia nous enseignent que le partage de l’eau exige que des mécanismes de coopération appropriés construisent un monde de paix et de stabilité autour des bassins partagés et des aquifères," a-t-il dit.



Plus de 100,000 personnes ont assisté au plus grand événement d’eau du monde, qui avait comme thème global "le Partage de l’Eau". Les participants ont pris d’assaut le Stade national Mané Garrincha qui abritait les expositions et le Palais des congrès Ulysse Guimarães qui était le réceptacle de toutes les réflexions afférentes aux questions d’eau. .

En 2021, Dakar, la capitale du Sénégal, accueillera la neuvième édition de cet événement planétaire. Après avoir reçu le drapeau du Conseil Mondial de l’Eau, Mansour Faye a dit que ce drapeau symbolise un retour en Afrique, "berceau de l’humanité".



Monsieur Faye a parlé un peu de ce à quoi le public peut s’attendre à Dakar d’ici trois ans. Selon lui, le continent abordera quatre sous-thèmes principaux : sécurité de l’eau, coopération, innovation et eau pour le monde rural. Le but est d’attirer l’attention sur les aspects de la gestion et de la participation de société pour assurer la disponibilité de l’eau à long terme.



"A partir d’aujourd’hui, le Sénégal présentera et défendra l’initiative Dakar 2021 Dakar comme un catalyseur pour l’accès universel à l’eau et l’assainissement. Un composant important du Forum sera aussi relatif au contrôle des programmes, dans le but d’avoir des résultats tangibles pendant l’événement," a-t-il ajouté.





Entretien exclusif avec Abdoulaye Sène, le président du Comité du 9ème Forum Mondial de l’Eau :



8ème Forum : ce à quoi on peut s’attendre du 9ème Forum Mondial de l’Eau, à Dakar ?



Abdoulaye Sène : Nous voulons un 9ème Forum Mondial de l’Eau qui sera efficace, très populaire et avec des réponses concrètes aux problèmes que l’Afrique éprouve par rapport aux défis d’eau. Nous espérons que tout le monde, y compris des gouvernements, sera à Dakar pour mettre l’eau au centre des priorités parce que l’eau est la solution pour la paix et pour le développement.



8ème Forum : au Brésil, le thème était : le partage de l’eau. Au Sénégal, quel sera-t-il ?



Abdoulaye Sène : "la sécurité de l’eau pour la paix et le développement sera le thème de la neuvième édition en 2021. Je crois que les débats donneront l’accent à la question d’eau comme un élément essentiel et nous devons tous soutenir et être coopératifs pour construire l’engagement global à la résolution des problèmes d’eau dès que possible dans le monde entier".



8ème Forum : qu’est-ce qui a attiré le plus votre attention au 8ème Forum Mondial de l’eau ?



Abdoulaye Sène : "le Village du Citoyen est ce qui a attiré le plus mon attention. C’est une très bonne innovation et nous allons essayer de construire cette expérience à Dakar. Ce sera une sorte de fenêtre permettant à tous les citoyens d’intégrer le processus.