Le Burkina Faso décrète deux jours de deuil après une attaque meurtrière

Une nouvelle attaque de jihadistes présumés a frappé le Burkina Faso cette semaine, avec la mort de 41 civils et supplétifs de l'armée dans une embuscade dans le nord du pays, où un deuil national de deux jours a été décrété, dimanche 26 décembre. Une embuscade de groupes armés a visé, jeudi, des civils et des Volontaires de défenses pour la patrie (VDP), dans la zone de You (nord).



"La mission de ratissage sur la zone d'embuscade (...) a établi un bilan de 41 corps", affirme un communiqué du porte-parole du gouvernement, Alkassoum Maïga. "Le Président du Faso décrète un deuil national de 48 heures", qui a débuté dimanche à minuit, ajoute le texte. Parmi les victimes figure Ladji Yoro, considéré comme un leader des VDP au Burkina Faso, précise le communiqué.



Dans sa lutte contre les groupes jihadistes, l'armée burkinabè, faible et mal équipée, s'appuie sur ces "VDP", supplétifs civils formés en deux semaines et qui paient un lourd tribut. (France24 avec AFP)



Source : https://www.impact.sn/Le-Burkina-Faso-decrete-deux...