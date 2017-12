Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Le Burkina rompt ses relations commerciales avec la Corée du Nord Rédigé par la redaction le 26 Décembre 2017 à 15:20 | Lu 247 fois Le Burkina Faso a rompu ses relations commerciales avec la Corée du Nord, a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry lors d’une conférence de presse.

Barry a indiqué récemment que cette décision fait suite à l’interpellation des Etats-Unis aux autorités du Burkina Faso.

Les autorités américaines ont relevé que le Burkina effectuait les échanges commerciaux avec la Corée du Nord malgré les sanctions qui frappent le pays.

Selon le chef de la diplomatie burkinabè, il s’est avéré, suite à une enquête, que des opérateurs économiques effectuaient des importations avec la Corée du Nord.

« Le Président du Faso a été saisi, le Premier ministre a été saisi. Le Premier ministre a donné des instructions au ministre du Commerce et au ministre des Finances de faire en sorte qu’il n’y ait plus d’importations burkinabè en provenance de la Corée du Nord », a-t-il expliqué.

Pour le chef de la diplomatie burkinabè, cette décision cadre avec la volonté du pays des Hommes intègres de se conformer aux résolutions des Nations-Unies qui interdisent toutes activités commerciales avec la Corée du Nord, à cause de ses essais nucléaires.

Le ministre Barry a indiqué que tout est parti d’une interpellation des USA à l’Etat burkinabè, selon laquelle Ouagadougou continue d’avoir des relations commerciales avec Pyongyang, malgré les sanctions qui frappent la République populaire démocratique de Corée.

« A la suite de cette interpellation, nous avons diligenté une enquête aussi bien au ministère du Commerce qu’au niveau du département des finances et nous avons trouvé qu’il y avait des opérateurs économiques qui faisaient des importations en provenance de la Corée du Nord. Le Président du Faso et le Premier ministre ont été saisis. C’est ainsi que des instructions ont été données à ces deux ministères de mettre fin à ces importations»,

a indiqué Alpha Barry.

