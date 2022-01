Le Burkina suspendu de la Cedeao

Nous vous parlions de la réunion virtuelle des chefs d’Etat et de gouvernement qui allait être consacrée au Burkina ; eh bien, la décision majeure arrêtée, c’est la suspension du Burkina Faso de la Communauté des États ouest-africains (Cedeao), à l'issue d'un sommet virtuel de cette organisation qui n'a pour l'instant pas décidé d'autres sanctions. La Cedeao, qui a demandé la libération du président renversé Roch Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que des autres officiels arrêtés, tiendra un nouveau sommet le 3 février à Accra, en présence cette fois des chefs d'État de la région, selon une source de l’Afp s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Le sommet virtuel, qui a duré environ trois heures, a aussi décidé de l'envoi samedi (aujourd’hui) à Ouagadougou d'une mission des chefs d'État-major des armées de la Cedeao, qui sera suivie lundi d'une mission ministérielle. L'armée du Burkina Faso a annoncé lundi dernier avoir déposé le Président Roch Marc Christian Kaboré, suspendu la Constitution, dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale et fermé les frontières du pays, confronté selon eux à une «dégradation continue» de sa sécurité.







Source : https://www.jotaay.net/Le-Burkina-suspendu-de-la-C...