Le CDH lance un mécanisme international sur le racisme et les violences policières Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'Onu a lancé, mardi à Genève, un mécanisme international d'experts de trois ans sur le racisme systémique et les violences policières, un an après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107131...

Accueil Envoyer à un ami Partager