Le CNEPS de Thiès assure sa montée en Ligue1 L’équipe de CNEPS de Thiès, victorieuse (2-0) de celle d’Africa Promo Foot ce lundi, pour le compte de la 25-ème et avant-dernière journée du championnat de la Ligue 2, assure avec ce résultat sa montée en première division.

Avec 50 points (+17) au compteur, elle est désormais assurée de faire partie des deux équipes promues au sein de l’élite du football national.



Dans la course pour le 2-ème ticket de la montée, l’équipe de Diambars a fait un grand pas en avant après sa victoire 2-1 aux dépens de Guédiawaye FC, pour le compte de la même journée.



Avec ce succès, les "académiciens" de Saly comptent 47 points (+34) et devancent ainsi l’EJ Fatick (45 points) de deux points, avec en plus l’avantage de jouer à domicile le dernier match contre la Renaissance de Dakar.



L’EJ Fatick n’a pu faire qu’un match nul 1-1à domicile contre Yeggo qui joue sa survie dans le football professionnel.



Il y a toutefois que l’équipe du Sine, à deux points de Diambars, n’a pas perdu toutes ses chances de valider sa montée même si elle n’a plus son destin entre les pieds.



Dans la lutte pour le maintien, le DUC (23 points -16) et Yeggo (20 points -19) vont batailler jusqu’à la dernière journée pour savoir qui des deux va rester en Ligue 2.



Si le DUC mène aux poings, il n’est pas hors de portée de Yeggo dans cette lutte pour la survie en Ligue 2, l’équipe de l’ETICS (10 points) étant pour sa part déjà reléguée en National 1 (division 3).



Voici les résultats enregistrés au cours de cette 25-ème journée :



Samedi 11 mai : Keur Madior-Jamono (0-0), Renaissance-Port (0-1).



Lundi 13 mai : USO-DUC (2-2), Guédiawaye FC-Diambars (1-2), EJ Fatick-Yeggo (1-1), CNEPS-Africa Promo Foot (2-0), Amitié FC-ETICS (3-0).



Le programme de la 26-ème et dernière journée :



Jamono-Amitié FC, ETICS-US Ouakam, Africa Promo Foot-EJ Fatick, DUC-CNEPS, Yeggo-GFC Pro, Diambars Renaissance, Port-Keur Madior.



