Le CNRA attire l'attention de la SENTV sur les dangers d'un telethon...politique

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Octobre 2020

Le téléthon que compte organiser Barthélémy Dias en faveur des déguerpis de Terme Sud sur la Sen Tv n’est pas du goût du Cnra. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuelle attire ainsi l’attention de la Sen Tv sur le téléthon, « qu’elle compte organiser le samedi 17 octobre ».



Dans une lettre adressée à Bougane Gueye Dany, Babacar Diagne précise que l’objectif déclaré ou avancé par l’émission de déclencher des élans de cœur solidaire doit se faire dans le respect de la réglementation.



Selon le cahier des charges applicable au titulaire, d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais, indique le Cnra :



Le titulaire veille à ce que les émissions d’information politique et générale qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information notamment à l’égard des intérêts économiques et ses actionnaires…



Il invite la direction de a Sen Tv au respect de la réglementation.



