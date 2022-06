Le CNRA au chevet de la presse : l'éthique, la déontologie et la carte nationale, au cœur des débats Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 16:25 | | 0 commentaire(s)| Pour mieux comprendre et sensibiliser les acteurs de la presse sur le rôle qu'ils doivent jouer avant, durant et après les élections, le CNRA a jugé nécessaire d'organiser un atelier de formation et d'information portant sur la couverture médiatique. Lors de cette rencontre, les questions d'éthique et de la déontologie ont été soulevées. De nombreux journalistes en ont aussi profité pour soulever l'importance de la carte presse nationale. Ces derniers lancent un appel auprès de leurs confrères, à aller s'inscrire le plus rapidement possible, afin de leur faciliter la tâche qui consiste à assainir le secteur des médias.



Accueil Envoyer à un ami Partager