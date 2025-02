Le CORED annonce son retrait de la présidence de la CAP

Le 1er février 2025, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a annoncé son retrait de la présidence de la Coordination des Associations de Presse (CAP). Le CORED invite désormais les autorités et institutions, à adresser directement leurs correspondances aux responsables de chaque association membre de la CAP.



D'après "leSoleil-sn", ce retrait fait suite à son rôle dans l’organisation des Assises nationales des médias en 2023, où il avait assuré le secrétariat aux côtés du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), ce qui l’avait conduit à coordonner les activités de la CAP pendant cette période.