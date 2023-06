Le CORED en assemblée générale, samedi

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) tient son Assemblée générale, samedi, à la Maison de la Presse, annonce un communiqué transmis à l’APS.



La rencontre prévue à partir de 9h30 est ouverte aux journalistes et techniciens des médias »détenteurs de la Carte nationale de presse et désignés comme délégués de leurs entreprises de presse », précise la source.



L’AG qui avait été initialement prévue, le 3 juin dernier, avait été reportée à cause des violentes manifestations survenues entre le 1er et le 3 juin dans plusieurs villes du pays.



Le CORED a pour mission de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie dans les médias.



Aps